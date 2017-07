La cattura di Johnny Lo Zingaro Giuseppe Mastino, ecco le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2017 Gli Agenti della Direzione Centrale Anticrimine hanno messo in campo le più sofisticate tecnologie, l’uomo è stato infatti individuato a Pietrasanta da dove popi si è allontanato insieme alla compagna. Sulle sue tracce gli investigatori della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria hanno ricostruito tutti gli spostamenti della coppia localizzando i fuggitivi in Taverne d’Arbia (SI). La coppia aveva trovato ospitalità da alcuni parenti della donna che, per l’occasione, avevano anche acquistato un nuovo materasso. A questo punto sono entrati in azione i poliziotti che si sono sostituiti ai corrieri ed hanno provveduto alla consegna. Gli agenti, una volta all’interno, hanno segnalato la presenza dell’uomo facendo scattare immediatamente dopo l’irruzione che è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev