La ciclista licenziata per dito medio a Trump eletta in Virginia

Milano, 6 nov. (askanews) - La ciclista diventata celebre per aver mostrato il terzo dito a Donald Trump mentre la superava in macchina, gesto immortalato in questa foto e per cui era stata licenziata, ha vinto le elezioni locali in Virginia, battendo una repubblicana.Juli Briskman, 52 anni, con la sua elezione nel Consiglio delle autorità di vigilanza della contea di Loudoun, ha contribuito a far tornare il Parlamento della Virginia nelle mani dei democratici dopo 20 anni."Quando è accaduto l'episodio, credo che la gente pensasse a quanto non andasse bene l'amministrazione Trump ma non lo esplicitavano. Ho come rotto il ghiaccio. Sono stata licenziata, è stato orribile ma mi si sono aperte molte porte", racconta, aggiungendo di aver ricevuto in questi mesi anche molte minacce.Ora dovrà dimostrare il suo valore al di là di quel gesto."Quando bussavo alle porte, io non cominciavo parlando di quel gesto. Avevo una piccola spilla a forma di bici, nel caso le persone cominciassero a parlare di Trump, ma io cominciavo con le questioni locali. E questo funziona con le persone, specialmente con le donne che lavorano, con le persone che hanno i bambini a scuola".