Pechino (askanews) - A Pechino, a Shanghai, in tutta la Cina ma anche in buona parte dell'Asia si celebra il Lunar New Year, più conosciuto come Capodanno cinese. Milioni di persone festeggiano l'appuntamento che quest'anno cade il 28 gennaio, che chiude l'anno della scimmia e inaugura quello del gallo, decimo animale del ciclo dello zodiaco orientale. Per 15 giorni il paese sarà in festa, si fa visita alle famiglie e si va al tempio.