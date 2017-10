La ciotola cinese ha mille anni, venduta a 37,7 milioni dollari

Hong Kong, (askanews) - Sembra una ciotolina qualunque, invece è un preziosissimo reperto della dinastia Song e ha mille anni d'età; giunta fino a noi miracolosamente intatta, è stata venduta all'asta dalla casa Sotheby's per 37,7 milioni di dollari. L'acquirente resta anonimo. La vendita è avvenuta a Hong Kong e ha battuto il precedente record di prezzo per la ceramica cinese (36,5 milioni pagati nel 2014 per una coppa da vino della dinastia Ming).La ciotola, datata intorno all'anno mille, in origine destinata a lavare pennelli, è protetta da un delicato smalto azzurro.