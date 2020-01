La corsa dei cavalli nel fuoco, il rito in un paesino spagnolo

Madrid, 17 gen. (askanews) - Una tradizione che va avanti da secoli senza che ci sia alcun documento che spieghi le origini del rito. Accade a San Bartolomé de Pinares, un piccolo paese spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e Leòn. Qui, come ogni anno, è andato in scena il festival della Luminarias e come ogni anno il momento atteso da tutti è uno solo: la corsa dei cavalieri in mezzo alle fiamme.Più di cento cavalli hanno partecipato alle tradizionali celebrazioni in onore di Sant'Antonio Abate patrono degli animali domestici. Nel piccolo villaggio sono centinaia i falò accesi lungo le strade dove avviene il rito del salto che da tradizione servirebbe a proteggere gli animali dalle malattie.