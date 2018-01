La Costituzione, 50 anni e tanti tentativi di riforma

Roma, (askanews) - 1 gennaio 1948-1 gennaio 2018: 70 anni di Costituzione italiana. Come ha detto Sergio Mattarella nel suo discorso di auguri di fine anno: "settanta anni fa nello stesso momento entrava in vigore la costituzione della repubblica con il suo patrimonio di principi e di regole che costituiscono la nostra casa comune".Dal 1948, 16 interventi sono stati approvati approvati sul testo; ecco i principali.1963, istituzione regione Molise, articoli 131 e 572000, istituzione del voto degli italiani all'estero, articolo 482001, "Titolo V": ripartizione delle competenze fra Stato e autonomie locali, articolo 52002, i Savoia possono rientrare in italia e votare, XII disposizione comma 1 e 22003, promozione delle pari opportunità, articolo 512007, abolita la pena di morte anche per reati militari in guerra, articolo 27falliti invece i molti tentativi di riformare l'impianto istituzionale, l'ultimo, bocciato dal popolo, il 4 dicembre 2016 con il referendum proposto da Matteo Renzi. Per ora non si cambia.