La danza ipnotica delle meduse nel nuovo Medusarium di Parigi

Roma, (askanews) - Ci sono la "palla di cannone", la "luna", l'"uovo fritto" e molte altre. Decine di esemplari di meduse si muovono lentamente, con grazia, in quella che sembra una danza ipnotica per i visitatori nell'Acquario di Parigi al Trocadero.Dopo tre anni di lavori è stato inaugurato il grande Medusarium, realizzato insieme a un team di esperti giapponesi: 24 piscine in cui vengono esposte a rotazione una quarantina di meduse diverse, provenienti da tutto il mondo.Nel buio, grazie a una particolare illuminazione, i loro movimenti sono spettacolari. Ma il progetto ha anche uno scopo pedagogico: aumentare la consapevolezza delle persone sullo stato di salute degli oceani che con il riscaldamento globale sono sempre più popolati da queste creature, al punto che alcuni scienziati parlano di "gelificazione di mari".