La diplomazia del panda, Merkel e Xi Jinping allo zoo di Berlino

Roma, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente cinese Xi Jinping hanno svelato al pubblico i due panda Meng Meng e Jiao Qing allo zoo di Berlino, a due giorni dal summit del G20 ospitato ad Amburgo.In Germania è scoppiata la panda mania, da quando i due pelosi ambasciatori sono arrivati dalla Cina sabato, destinati a diventare le nuove star del parco zoologico della capitale tedesca.La coppia è stata trasferita dalla Cina con uno speciale aereo cargo della Lufthansa; ad accompagnarli due esperti cinesi, il veterinario dello Zoo di Berlino e una tonnellata di bambù. Nota per la sua "diplomazia del panda", la Cina ha donato i suoi tesori nazionali a circa una decina di paesi, come simbolo di strette relazioni diplomatiche.Meng Meng significa "sogno" in cinese, mentre Jiao Qing viene tradotto come "caro". L'onore di ospitare i due panda costerà a Berlino 13,4 milioni di euro per un contratto di 15 anni, soldi che andranno a un programma di salvaguardia e ricerca in Cina.Sono circa 1.864 i panda rimasti allo stato brado in Cina, più del migliaio circa che si contava alla fine degli anni Settanta, secondo il Wwf.