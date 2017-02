Boston (askanews) - Una vittoria entrata subito nella storia del football americano e che ha mandato in delirio i fan dei Patriots in tutta l'America. Nelle immagini la festa in strada a Boston, dopo la vittoria al Super Bowl andato ai New England Patriots che hanno battuto gli Atlanta Falcon a Houston, in Texas, per 34 a 28, in una partita conclusa ai supplementari al termine di una rimonta eccezionale.