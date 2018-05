(Agenzia Vista) Australia, 02 maggio 2018 La gaffe di Macron in Australia, sbaglia l'inglese e definisce la first lady appetitosa Nel corso della conferenza stampa in occasione della sua visita di Stato in Australia, Emmanuel Macron ha ringraziato il premier Malcolm Turnbull e la moglie Lucy Turnbull, per l'accoglienza. «I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife». Peccato però che in inglese l'aggettivo 'delicious' si usi solo per parlare di cibo, mai per le persone, per lui la traduzione dei ringraziamenti del premier francese sono suonati così: «Voglio ringraziare te e la tua appetitosa moglie per l'accoglienza». _Facebook/Malcolm Turnbull Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev