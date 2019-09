La Germania investe 100 miliardi di euro per il clima

Berlino, 20 set. (askanews) - Dopo una riunione fiume, i partiti della coalizione di governo della cancelliera tedesca Angela Merkel hanno raggiunto un accordo per un pacchetto da 100 miliardi di euro da investire entro il 2030 "per la protezione del clima e la transizione energetica" in Germania.Un annuncio fatto nel giorno in cui in tutto il mondo, Berlino compresa, gli studenti hanno partecipato in massa ai Fridays for future, le manifestazioni per il clima ideate da Greta Thunberg.Il governo Merkel era sotto pressione per trovare una soluzione che fosse capace di tutelare l'ambiente senza danneggiare l'economia. Il primo obiettivo è quello di garantire che il Paese riduca le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, mentre fallisce l'obiettivo di ridurre le emissioni del 40% entro il 2020, ha annunciato Merkel:"Per l'anno 2020, avevamo previsto di ridurre le nostre emissioni di Co2 del 40%, e dobbiamo dire con grande probabilità che questo obiettivo, che avevamo previsto nel 2007, non sarà purtroppo raggiunto".