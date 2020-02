La Gran Bretagna è fuori dall'Ue, festa in piazza a Londra

Roma, 1 feb. (askanews) - La Gran Bretagna è fuori dall'Unione europea. A mezzanotte, migliaia di persone nella piazza del Parlamento di Londra, hanno "festeggiato" l'uscita del Paese dall'Ue. Ammainata a Bruxelles, la Union Jack stanotte ha sventolato a più non posso nella grande piazza del Parlamento, riempita da una gran folla di separatisti accorsa in compagnia di Farage per celebrare insieme il distacco definitivo della Gran Bretagna dall'Unione Europea che si è compiuto allo scoccare della mezzanotte accompagnato dal rintocco delle campane di un finto Big Ben.Un'ora prima il premier Boris Johnson aveva parlato al Paese in tv: "Non è una fine ma un nuovo inizio. Una straordinaria occasione da cogliere tutti insieme: la priorità del mio Governo è ora riunire il Paese". Con un occhio particolare all'Irlanda del Nord ora più lontana da Londra e più vicina all'Irlanda del Sud e alla Scozia dove la premier nazionalista Sturgeon promette una nuova battaglia secessionista filo Ue. Sostenuta dal nutrito drappello di ostinati filo remain che a mezzanotte si è data appuntamento con le bandiere della Ue davanti al Parlamento di Edimburgo mentre davanti a quello di Londra si sparavano fuochi d'artificio e si intonava in coro "God save the Queen".A partire da oggi ha inizio un periodo di transizione che terminerà alla fine del 2020. Londra e Bruxelles hanno infatti undici mesi di tempo per un nuovo accordo commerciale, secondo le linee guida tracciate nella Dichiarazione Politica che accompagna l'accordo di recesso.