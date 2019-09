La ministra Bellanova: al giuramento mi sono emozionata

Roma, 23 set. (askanews) - "Mi sono emozionata e mi sono emozionata tanto. Sono tra quelle persone che ritengono che i sentimenti siano un fatto privato, però ci sono dei momenti in cui non riesci a trattenere l emozione". Così la Ministra Teresa Bellanova, ospite di Francesca Fialdini nella prima puntata di "Da noi.. A Ruota Libera" - in onda domenica 22 settembre su Rai1 - ricordando il giorno del giuramento al Quirinale quando non è riuscita a trattenere la commozione. La Ministra ha ricordato: "In quei momenti ti passa la vita davanti, quello che sei, quello che hai fatto. Io ho pensato alle mie amiche, a quelli che non hanno avuto l opportunità che ho avuto io. Io ho faticato molto, ho avuto una vita difficile in alcuni momenti, dura, di fatica.. ma ho avuto anche tante opportunità: ho potuto fare un figlio bellissimo, ho potuto fare il mio lavoro, mi sono misurata con le contraddizioni e ho cercato di dare risposte." La Ministra riferendosi alle compagne, vittime del caporalato, che hanno condiviso con lei il lavoro di bracciante ha aggiunto: "Loro sono morte perché avevano semplicemente bisogno di portare a casa un pò di reddito, allora si pensava aggiuntivo a quello dei mariti. Venivano stipate in pulmini dove invece di nove persone erano trenta/quaranta, sto parlando di persone morte in "incidenti stradali", vengono chiamati così. Sono vittime dello sfruttamento, vittime del fatto che le donne e i lavoratori vengono considerati essere inferiori. Io ho pensato a loro perché avevo l opportunità di svolgere una funzione importantissima e sentivo il peso della responsabilità".