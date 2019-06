La modella accusa di nuovo Neymar di stupro, ma poi spunta video

Roma, 6 giu. (askanews) - La modella che accusa Neymar di stupro ha rilasciato un'intervista esclusiva alla tv brasiliana Sbt (Sistema Brasileiro de Televisao), in cui racconta nei dettagli quanto avvenuto con il campione del Paris Saint Germain (Psg)."Chiedo giustizia, mi ha fatto molto male, sono traumatizzata per questo oggi, voglio che paghi per quello che ha fatto".La ragazza, 26 anni, racconta di essersi messaggiata con il 27enne e tutto andava bene, lei voleva stare con lui, ma quando si sono incontrati nell'albergo parigino il 15 maggio scorso:"Era aggressivo, totalmente diverso dalla persona che avevo conosciuto nei messaggi"."Mi ha girato, ha compiuto l'atto, gli ho chiesto di fermarsi mentre faceva l'atto e lui ha continuato, mi ha colpito violentemente alla schiena e mi sono voltata. Tutto è accaduto molto in fretta, qualche secondo e sono andata via. Questo è quello che è successo".Nell'intervista fatta prima dell'amichevole Brasile-Qatar, partita in cui il campione si è infortunato alla caviglia e sarà costretto a saltare la Coppa America il 14 giugno, Najila Trinidade de Souza dice di non volere soldi dalla star brasiliana.Intanto a difendere il nuovo Pelé ci ha pensato Bolsonaro, senza mezzi toni:"Spero di abbracciare Neymar prima della partita (con il Qatar, ndr). Questo ragazzo attraversa un periodo difficile, ma io gli credo".Intanto è divenuto virale un video in cui si vedono Neymar e la modella nella stanza d'albergo di Parigi, probabilmente il giorno dopo la presunta violenza. Lei lo schiaffeggia e gli dice: "Ti colpisco perché ieri mi hai picchiato e lasciato qui da sola".