La modella Heidi Klum inaugura la sua statua di cera a Berlino

Roma, (askanews) - Heidi Klum e il suo doppio. La modella tedesca, naturalizzata statunitense, ha inaugurato la sua statua di cera al Museo Madame Tussauds di Berlino.Una riproduzione fedelissima all'originale, sorriso smagliante, tacchi a spillo, fisico mozzafiato e con tanto di manicure perfetta.I visitatori possono ora mettersi in posa accanto a lei in passerella per una foto o visitare il camerino ispirato a quello originale in cui Klum si rifà il trucco nel programma "Germany Next Top Model" di cui è conduttrice. Per l'occasione Heidi si è presentata con un abito dello stesso modello di quello indossato dalla copia in cera."Il team di Madame Tussauds è venuto da me in America - ha raccontato - e mi ha scattato migliaia di foto. Mi hanno analizzata a fondo e mi hanno immortalata da ogni lato".Il risultato è fedelissimo all'originale.