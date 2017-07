(Agenzia Vista) Brescia, 17 luglio 2017 Ennesimo rinviio per la sentenza di Massimo Bossetti, ormai attesa in tarda serata. I familiari dell'imputato lasciano il tribunale per farvi ritorno nel dopocena. La prima ad uscire è la madre di Massimo, Ester. Poi, insieme, Fabio (il fratello minore di massimo) e Marita (la moglie di Massimo). Dopo la fuga dai fotografi i due sorridono mentre aspettano alcuni amici rimasti indietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev