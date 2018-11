(Agenzia Vista) Palermo, 01 novembre 2018 La nave Mare Jonio salpa dal porto di Palermo, Mediterranea alla sua seconda missione in mare In questi giorni abbiamo riempito le stive di sostegno, di affetto e della consapevolezza di non essere soli, c'è tanta gente che non si rassegna alle morti in mare e che non accetta la retorica razzista quotidianamente alimentata. Leviamo gli ormeggi. La Mare Jonio torna a solcare il Mediterraneo per dare seguito alla missione di Mediterranea #SavingHumans: testimoniare e denunciare ciò che accade ogni giorno nel tratto di mare che separa le coste libiche da quelle italiane. Queste le parole scritte da Mediterranea Saving Humans nel post social che comunica la partenza della nave. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it