(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2017 E' subito polemica per la notte che Vittorio Sgarbi ha passato ini compagnia della pornostar Malena. Sgarbi ha citato Romeo e Giulietti per raccontare quanto accaduto tra i due, ribadendo che non c'e' stato altro che una chiacchierata. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev