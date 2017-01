La nuova dolce vita a Berlino dello storico pasticcere di Homs

Berlino (askanews) - C'è una cosa sola che nessuna guerra è riuscita a portare via a Tamem Al-Sakka, storico pasticcere siriano di Homs: il sapore di casa. Quel sapore che ogni giorno ricrea nel suo piccolo negozio di Berlino, dove ha ricominciato una nuova vita lontano dalla guerra.La sua pasticceria, che deliziava gli abitanti di Homs da decenni, era stata fondata oltre 40 anni fa da suo padre, l'uomo che gli ha insegnato l'arte della dolcezza. Poi la guerra ha messo la famiglia davanti a una scelta: rischiare la vita in una città soffocata dall'assedio e da feroci combattimenti o abbandonare tutto e scappare verso un destino sconosciuto."Era pericoloso perché uccidevano tutti. Era molto pericoloso, così nel 2011 abbaimo chiuso il negozio e siamo partiti", racconta Tamem.Sono partiti in 16, tre fratelli con genitori, mogli e figli. Hanno affrontato un lungo viaggio attraverso il Libano, l'Egitto e infine la Germania, dove sono approdati insieme a migliaia di connazionali due anni fa."E' davvero difficile in Europa e in Germania trovare lavoro, non è semplice. Così abbiamo pensato 'facciamo qualcosa'. E abbiamo aperto, sei mesi fa. Ora va tutto bene".Il negozio non è grande come quello originario, ma la conclusione della guerra in Siria non sembra vicina e la famiglia sta pensando di espandersi e stabilirsi definitivamente a Berlino.Qui, fra l'aroma d'arancio e mandorle, nel piccolo locale ricolmo di vassoi con pasticcini al pistacchio d'Aleppo o al miele di Damasco, Tamem comunque ritrova il sapore di casa.