La protesta a Tunisi, scatole vuote per i 12 neonati morti

Roma, 11 mar. (askanews) - La protesta davanti al ministro della Salute tunisino a Tunisi dopo la morte di 12 neonati nell'ospedale Rabta della capitale, dovuta, secondo l'ultima nota diffusa dal ministero, a un'infezione.Di fronte al cancello sono apparse 12 scatole di cartone vuote e cartelli con scritto "Giustizia per i nostri bambini", e "Gli ospedali servono a curare non a uccidere, nessuno resti impunito".Hanno suscitato polemiche e allo stesso tempo commozione in tutto il mondo le immagini dei genitori che andavavano via dall'ospedale con i corpicini dei piccoli dentro scatole di cartone.