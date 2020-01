(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2020 La protesta degli urtisti in Campidoglio dopo il no della Raggi La sindaca di roma Virginia Raggi su Facebook. "Le bancarelle fuori legge verranno spostate dalle piazze storiche di Roma, l'abbiamo detto e lo facciamo. Ringraziamo le forze dell'ordine e la Polizia capitolina che hanno soccorso Andrea immediatamente". La protesta degli urtisti in piazza del Campidoglio dopo la decisione della sindaca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev