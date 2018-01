(Agenzia Vista) Milano, 30 gennaio 2018 La rivincita di Liliana Segre: 80 anni fa non potevo andare a scuola, adesso entrero' al Senato In occasione delle celebrazioni per la Giornata della memoria, la neo senatrice a vita Liliana Segre e' tornata anche quest'anno al Memoriale della Shoah di Milano, nella zona sottostante il piano dei binari della Stazione Centrale dove durante il regime fascista furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di San Vittore. Tra di loro c'era anche la stessa Segre, deportata a 14 anni ad Auschwitz e liberata il primo maggio 1945 al campo di Malchow, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati al campo di concentramento di Auschwitz, lei è tra i soli 25 sopravvissuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev