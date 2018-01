Parigi, (askanews) - I livelli della Senna continuano ad aumentare, costringendo le autorità a prendere misure di precauzione a Parigi, con 23 dipartimenti che restano in allerta arancione per il rischio di inondazioni.La piena della Senna ha reso necessaria la chiusura della linea C della Rer a Parigi, almeno fino a venerdì. Il livello del fiume dovrebbe raggiungere venerdì un picco equivalente a quello di giugno 2016, ossia circa 6,10 metri.