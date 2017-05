La stampa britannica celebra Macron pensando alla Brexit

Roma, (askanews) - Dai tabloid euroscettici ai quotidiani seri a quelli più opposti alla Brexit come Financial Times e Independent, i quotidiani britannici celebrano la vittoria di Emmanuel Macron in Francia con un occhio al processo di divorzio avviato dal Regno Unito. Titolo divertente per il gratuito Metro: "The Big Mac". L'Independent nettamente filoeuropeista spiega che dopo Trump e Brexit, "La Francia blocca l'onda della rivoluzione populista". Per il Daily Telegraph, "La nuova speranza della Francia getta un'ombra sulla Brexit" e dato l'euroscettismo del Telegraph sembra un titolo preoccupato più che trionfale.