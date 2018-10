La star cinese Fan Bingbing è accusata di evasione fiscale

Pechino, (askanews) - La star cinese Fan Bingbing, scomparsa da mesi dalle scene pubbliche, è stata accusata di evasione fiscale: dovrà pagare oltre 129 milioni di dollari in tasse e multe, secondo i media cinesi. L'attrice, modella e produttrice è una celebrità in Cina, ma è diventata famosa anche a Hollywood, con il film "X-Men - Giorni di un futuro passato" del 2014. Nel 2017 ha fatto anche parte della giuria del Festival di Cannes.Molto attiva sui social media, è scomparsa da Weibo, il Twitter cinese, lo scorso maggio, dopo l'accusa di evasione fiscale che l'attrice ha bollato come "calunnie". Ma stando a quanto riportato dalla stampa cinese, le autorità hanno invece stabilito che Fan e le sue aziende non avrebbero pagato decine di milioni di dollari di tasse, per cui dovrà ora versare 883 milioni di yuan (129 milioni di dollari) in imposte dovute, multe e penali, per evitare un procedimento penale. L'indagine è nata dalla denuncia di un ex presentatore tv, che ha pubblicato su internet quelli che ha presentato come i contratti dell'attrice. Secondo questi documenti, Fan sarebbe stata pagata ufficialmente 10 milioni di yuan (1,3 milioni di euro) per quattro giorni di lavoro, ma avrebbe effettivamente incassato altri 50 milioni di yuan.