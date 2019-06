La stoccata degli industriali tedeschi al governo Merkel

Berlino, 5 giu. (askanews) - La cancelliera Angela Merkel finisce sotto attacco da parte della potente Federazione degli industriali tedeschi (Bdi, Bundesverband der Deutschen Industrie), un altro duro colpo per la coalizione di governo in Germania, già duramente provata dalla crisi dell'alleato socialdemocratico e dall'inarrestabile ascesa dei Verdi nei consensi.Il presidente della Federazione, Dieter Kempf:"Su molti temi, la Grande coalizione non raggiunge o non riesce più a raggiungere la maggioranza delle persone. La coalizione, fatemelo dire in modo chiaro, si è giocata una grossa fetta della fiducia in loro riposta".Merkel prende la parola subito:"Vorrei ricordare che questo governo è in carica da un anno e tre mesi, non vorrei contare il numero delle ore che ho speso in questo anno e tre mesi per occuparmi della perdita di fiducia dell'industria automobilistica e le sue infrazioni normative"."Non lo voglio dire, ma voglio solo dire che abbiamo una responsabilità comune... E questa responsabilità comune deve significare che l'economia sociale di mercato rimane accettata in Germania e che abbiamo anche l'opportunità di portare le persone dalla nostra parte", ha replicato.