La tempesta Ciara sul Nord Europa: vento, voli annullati e disagi

Roma, 10 feb. (askanews) - Voli annullati, traghetti sospesi tra Francia e Inghilterra, black out diffusi: la tempesta Ciara sta mettendo a dura prova il Nord dell'Europa.In Irlanda e Regno Unito migliaia di case senza elettricità, nevicate e piogge intense. Disagi anche in Belgio e Germania, scuole chiuse per precauzione in molte zone, decine di voli cancellati nei principali scali tedeschi e venti oltre i 100 km orari.Stessa situazione in Francia, con il Nord particolarmente esposto ai forti venti che sulla Manica hanno raggiunto i 160 chilometri orari. Circa 130.000 famiglie sono state private di elettricità, molti i disagi al traffico, soprattutto quello ferroviario.