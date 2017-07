(Agenzia Vista) Istanbul, 31 July 2017 Il capitano Alexander Akopov e' stato decorato con una medaglia dal governo ucraino per aver portato in salvo e a destinazione i 127 passeggeri a bardo del volo della 'AtlasGlobal' che stava pilotando. A pochi minuti dal decollo Akopov ha incontrato una forte tempesta che ha rotto la carlinga anteriore del velivolo e distrutto il 'parabrezza' in cabina di pilotaggio. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev