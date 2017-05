La visita a Palazzo Chigi del premio Nobel, Aung San Suu Kyi

Roma (askanews) - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi la Consigliera di Stato e Ministro degli Esteri del Myanmar, nonché Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi.Aung San Suu Kyi "è stata ed è un simbolo di come una leadership femminile possa garantire l'uscita dall'autoritarismo e un percorso di riconciliazione nazionale in condizioni estremamente difficili. È un percorso che seguiamo e accompagniamo con simpatia e interesse", aveva detto stamani Gentiloni, parlando alla conferenza internazionale dei parlamentari "Le sfide di un mondo in movimento: uguaglianza di genere, agency delle donne e sviluppo sostenibile", nell'auletta dei gruppi della Camera.