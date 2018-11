La vittoria di Ocasio-Cortez, la rockstar dei democratici

New York (askanews) - "Quello che stiamo difendendo è giusto e non ci vergogneremo mai di lottare per quello che è giusto". Le parole appassionate della 29enne Alexandria Ocasio-Cortez sono scelte con la cura che merita la sua storica vittoria. È la più giovane donna a conquistare un seggio nel Congresso degli Stati Uniti per lo Stato di New York, una donna che fino a un anno fa lavorava in un ristorante, vicina a Bernie Sanders, e che ha vinto portando avanti un programma radicale rispetto al resto del suo partito, dall'università gratuita all'assicurazione sanitaria universale, e che si candida ad essere una importante voce della sinistra al Congresso.La musica latino americana ha fatto da colonna sonora ai festeggiamenti della rockstar democratica dalle origini portoricane, che sembra pronta ad avere un ruolo nel futuro dei democratici e che già guarda al 2020."Nel 2018 abbiamo fatto diventare lo Stato del Texas viola (mezzo blu e mezzo rosso ndr), ecco cosa abbiamo fatto, è la missione compiuta da Beto O'Rourke ed è una grande posizione per arrivare al 2020" ha dichiarato commentando i risultati del Texas, dove O'Rourke ha perso la sua difficile sfida contro Ted Cruz, ma ha comunque ottenuto un ottimo risultato, trainando i democratici che hanno guadagnato più seggi. In uno Stato in cui non hanno la meglio sui repubblicani da 20 anni.