(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2017 Lando Fiorini, il figlio Francesco un grande romanista, ma amato anche dai laziali Roma in lutto per la scomparsa di Lando Fiorini. Il celebre cantautore romano, deceduto all'età di 79 anni a causa di una malattia, era tra gli artisti più apprezzati del mondo dello spettacolo e non sono mancati i messaggi di cordoglio in seguito alla notizia. La camera ardente è stata allestita in Campidoglio nella sala della Protomoteca, con la sindaca Virginia Raggi che ha incontrato i familiari e ha dato l'ultimo saluto all'artista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev