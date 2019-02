Latte, Salvini: non mi alzo da tavolo se prezzo non è un euro

Roma, 14 feb. (askanews) - "Non mi alzerò dal tavolo finché il prezzo del latte non passerà da 0,60 ad un 1 euro al litro". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini nel corso del suo intervento per la presentazione del Sesto Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia che si sta svolgendo a Roma e a poche ore dall'incontro al Viminale sulla questione del prezzo del latte. "Oggi pomeriggio sarò al ministero per un incontro ad oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali, rappresentanti del territorio".Il ministro ha poi ricordato la "determinazione" dei pastori sardi in questa battaglia. "Anch'io ho questa determinazione - ha aggiunto - In Sardegna si deve poter mungere, vendere e viaggiare in macchina. Non posso tollerare - ha concluso - che per altre settimane ci siano ancora strade bloccate e latte sversato".