(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco (NA), 04 febbraio 2019 Lavoratori contestano Di Maio a Pomigliano d'Arco: "Mantenga le promesse che ci ha fatto" Alcune decine di lavoratori e studenti hanno contestato Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, recatosi al liceo Imbriani di Pomigliano d'Arco, la scuola che frequentò in gioventù. I lavoratori hanno chiesto al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico di mantenere le promesse che furono fatte in incontri precedenti. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it