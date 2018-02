Lavoratori Embraco leggono comunicato in sala stampa al Festival di Sanremo

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2018 Presidio dei lavoratori Embraco di Riva di Chieri in centro a Sanremo, dove al teatro Ariston è in programma la finale del Festival. La multinazionale brasiliana del gruppo Whirlpool nelle scorse settimane ha annunciato la chiusura dello stabilimento del torinese con il conseguente rischio licenziamento per circa 500 addetti. Giovedì l'azienda ha incontrato in prefettura a Torino il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda Edi è riservata di dare, giovedì prossimo a Roma, una risposta sul ritiro dei licenziamenti. In sala stampa una delegazione dei lavoratori ha letto un comunicato chiedendo a Claudio Baglioni di farsi portavoce sul palco della vicenda _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev