(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2019 Lavoro, Di Maio: "In arrivo decreto per tutelare lavoratori" Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio in diretta Facebook: "Sono in arrivo misure straordinarie per le aree di crisi complessa della Sicilia, di Blutec, della Sardegna e Isernia. E' un decreto che riguarda la tutele del lavoro e le crisi d'impresa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev