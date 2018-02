(Agenzia Vista) Napoli, 03 febbraio 2018 Lavoro, Lady Mastella (Fi): flat tax favorisce imprenditori, assistenzialismo non risolve problema "Flat tax favorisce imprenditori, assistenzialismo non risolve problema ". Sono le parole di Sandra Lonardo, meglio nota come Lady Mastella in quanto moglie di Clemente Mastella, politico di lungo corso e sindaco di Benevento, che ha partecipato all'hotel Continental di Napoli alla presentazione delle liste elettorali di Forza Italia. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev