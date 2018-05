(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2018 Lazio-Atalanta, Gasperini grande prestazione contro grande squadra, peccato non aver vinto Termina 1-1 il confronto tra Lazio e Atalanta valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Ottima prova degli ospiti che passano in vantaggio dopo due minuti con il talentino Barrow, per poi essere raggiunti da Caicedo sempre nel primo tempo. Nella ripresa gli uomini di Gasperini hanno numerose occasioni per portarsi in vantaggio, ma uno Strakosha in gran giornata sbarra la porta e regala alla Lazio un punto importante nella corsa alla Champions League. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it