(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2018 Lazio-Inter, Inzaghi nessun alibi, avremmo dovuto far meglio Colpo dell'Inter allo Stadio Olimpico. La formazione neroazzurra ha battuto per 3-0 la Lazio nel posticipo della decima giornata di Serie A, agganciando così il Napoli al secondo posto in classifica. Decisive le reti di Mauro Icardi, in gol in due occasioni, e di Marcelo Brozovic. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev