Lazio-Juventus, Allegri: "Passo importante, ma mancano ancora molte partite"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2019 Lazio-Juventus, Allegri passo importante verso lo scudetto, ma mancano ancora molte partite Vittoria in extremis della Juventus contro la Lazio nel ventunesimo turno del Campionato di Serie A. I bianconeri hanno faticato contro i biancocelesti, che ad inizio ripresa sono passati in vantaggio grazie ad uno sfortunato autogol di Emre Can. Gli uomini di Allegri sono riusciti a ribaltare la partita nel finale, prima con Joao Cancelo e poi con Cristiano Ronaldo su rigore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev