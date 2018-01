(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2018 Lazio-Udinese, Wallace non e' facile dopo l'infortunio, sto ritrovando la miglior condizione La Lazio vince contro l'Udinese nel recupero della partita rinviata per pioggia. La formazione biancoceleste, passata in vantaggio con un autogol, ha legittimato la supremazia con le reti di Nani e Felipe Anderson, con i friulani che hanno avuto occasioni da gol, senza concretizzare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev