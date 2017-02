Le associazioni esuli istriani, fiumani e dalmati da Mattarella

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione di Associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati guidata dal presidente di FederEsuli, Antonio Ballarin.Presenti il presidente delle Comunità Istriane, Manuele Braico, il presidente del Libero Comune di Fiume in esilio, Guido Brazzoduro, il membro esecutivo del Libero Comune di Pola in esilio, Tito Sidari, il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Renzo Codarin, il presidente del Comitato provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Schurzel, il vice-presidente dell'associazione Dalmati Italiani nel mondo - Libero Comune di Zara in esilio, Antonio Concina, il membro esecutivo dell'associazione Dalmati Italiani nel mondo, Serena Ziliotto, il presidente di coordinamento Adriatico, Giuseppe De' Vergottini, il vice-presidente di coordinamento Adriatico, Davide Rossi e la giornalista Lucia Bellaspiga.