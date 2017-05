Le consorti e i consorti dei Leader del Summit G7 visitano Palazzo Corvaja a Taormina

(Agenzia Vista) Taormina, 27 maggio 2017 Manuela Gentiloni, moglie del premier italiano, in visita con Melania Trump, Brigitte Trogneux Macron, Akie Abe, Malgorzata Tusk e il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel Joachim Sauer a Palazzo Corvaja Al via la sessione Outreach del G7 a Taormina, con la partecipazione di paesi africani, così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, aprendo i lavori: "Digitalizzazione e nuovi processi produttivi" sono possibili "se oltre a innovazione e produzione ci sono infrastrutture, qualità e investimenti per lo sviluppo del capitale umano. Oggi al centro lavoro c'è questo messaggio: innovazione, produzione, infrastrutture inclusa energia ,qualità, sviluppo del capitale umano" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev