Le deputate tutte in bianco al discorso sull'Unione di Trump

Washington, 6 feb. (askanews) - Una prova di forza: le parlamentari degli Stati Uniti si sono presentate tutte vestite di bianco al discorso sullo Stato dell Unione di Donald Trump. Il bianco fu il colore tradizionale del movimento delle suffragette: negli Stati Uniti, le donne ottennero il voto un secolo fa, nel 1919.Sono ancora poche in realtà le donne al Congresso. Erano 87 prima delle elezioni di novembre - con cui i democratici hanno ripreso il controllo della Camera dei rappresentanti - ora sono 103 su 441, cioè appena il 20%. Ma sono abbastanza per farsi sentire, se lo fanno tutte insieme.Sul podio al Congresso, dietro Trump, c'era in bianco anche lei la Speaker, la democratica Nancy Pelosi:"Mi è piaciuto quando il Presidente ha ammesso che oggi alla Camera le donne sono più numerose che mai. Peccato che si sia dimenticato di dire che ci sono solo 15 donne repubblicane contro 91 democratiche alla Camera dei Rappresentanti. Strano... Come mai ne parla? Comunque è stato fantastico come le donne si sono unite cogliendo questa occasione".