Le Iene consegnano a Pompeo Grana Padano, Chigi glielo ridà

Roma, 1 ott. (askanews) - Fuori programma durante la visita del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, a Palazzo Chigi. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, gli stringeva la mano nella Sala dei Galeoni, una giornalista delle Iene, Alice Martinelli, si è avvicinata a Pompeo porgendogli un pezzo di Grana Padano, contestandogli i dazi Usa verso l'Italia.Conte visibilmente irritato le ha detto: "Io faccio il mio lavoro, lei non si preoccupi". La giornalista è stata fatta allontanare dalla sala mentre il premier aggiungeva: "Lasci fare a me il presidente del Consiglio, lei si accomodi fuori"."Abbiamo parlato con tanti allevatori e ci hanno detto che i dazi li danneggiano. Per questo ho portato a Pompeo un pezzo di Grana d'Oro, il parmigiano di vacche rosse stagionato trenta mesi che ci ha dato ieri sera una produttrice", ha commentato all'uscita Alice Martinelli.Una volta fuori dalla sede del governo, la giornalista è stata richiamata da alcuni poliziotti che l'hanno invitata ad attendere nella piazza perché dovevano restituirle qualcosa che aveva dimenticato dentro. Dopo qualche minuto, dal portone principale della sede del governo è spuntato un poliziotto con il pezzo di Parmigiano. "Peccato - ha detto la cronista - Pompeo aveva apprezzato, non sanno cosa si perdono".