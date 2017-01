Le immagini aeree del muro già esistente fra Usa e Messico

Roma, (askanews) - E' stata una delle promesse che hanno fatto vincere le elezioni a Donald Trump: costruire un muro di 1600 km lungo il confine con il Messico per tenere fuori gli immigrati irregolari, da lui definiti "criminali" e "stupratori". Ma di fatto già oggi esistono lunghi tratti della frontiera in cui i due paesi sono fisicamente separati da barriere per impedire lo sconfinamento di trafficanti di droga e migranti.Su poco più di 3000 km di confine, le barriere già esistenti si estendono lungo 1100 km. Buona parte di questa separazione, detta "Secure Fence", è stata costruita sulla base di una legge passata nel 2006 sotto la presidenza di George W. Bush. Non si tratta di un muro di cemento vero e proprio, ma di un sistema di recinzioni metalliche, in molti punti alte fino a sei metri e profonde 2 metri. Ecco come la barriera attuale appare in un filmato realizzato con un drone.(Immagini Afp)