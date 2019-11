Le immagini dei ladri in azione nel castello di Dresda

Dresda, 26 nov. (askanews) - La polizia tedesca ha diffuso le immagini dei ladri in azione all'interno del castello di Dresda, artefici del più grande furto d'arte nella storia del dopoguerra. Nel video ripreso dalla telecamera di sorveglianza si vedono alcune persone entrare armate di torcia all'interno di una delle sale del museo. La banda dopo aver fatto saltare la corrente per non far scattare l'allarme, ha rotto una finestra e si è introdotta nel castello.Ne uscirà poco dopo, solo una manciata minuti, portandosi via una grande quantità di gioielli antichi e preziosissimi, gli stessi mostrati in queste foto. Si tratta di oltre 4mila oggetti di avorio, oro, argento. Un tesoro dal valore incalcolabile.I ladri sono ancora in fuga, volatilizzati. Secondo gli inquirenti il colpo è stato preparato a lungo e con cura da una banda di professionisti.