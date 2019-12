(Agenzia Vista) Anversa, 03 dicembre 2019 Le sardine arrivano ad Anversa: "Per un'Europa libera da politiche dell'odio" Il leader della Lega Matteo Salvini partecipa ad Anversa all’evento pubblico “Nieuwe Hoop Voor Europa” organizzato dal gruppo Identità e Democrazia e il presidente di Vlaams Belang e nello stesso momento in una piazza della città belga si ritrovano diverse decine di sardine. "La nostra piazza è contro la politica dell'odio, per un'Europa libera e senza barriere" - dice uno degli organizzatori circondato da ragazzi che reggono cartelli e striscioni che recitano il motto delle sardine in Europa 'Il Belgio non si lega'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev