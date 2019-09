Le spettacolari immagini dell'uragano Dorian visto dallo Spazio

Milano, 4 set. (askanews) - In queste immagini l'imponenza dell'uragano Dorian visto dallo Spazio, ripreso dalle telecamere in HD montate all'esterno della Stazione spaziale internazionale.La Iss orbita intorno alla Terra a un'altezza media di circa 400 Km e a una velocità di 28mila Km all'ora. Ha un equipaggio di 6 uomini tra cui, in questo momento, c'è anche l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota dell'Aeronautica Militare, Luca Parmitano, prossimo comandante della base orbitante, che nei giorni scorsi aveva postato sui suoi profili social alcune foto dell'uragano scattate da lui stesso.L'uragano Dorian che ha già causato almeno 7 morti alla Bahamas, attualmente sta sferzando la costa della Florida con pioggia e venti fortissimi anche se lo Stato dovrebbe essere risparmiato da grandi devastazioni: si prevede infatti che la tempesta sfiorerà la Florida dirigendosi verso Nordest investendo pericolosamente soprattutto la Carolina del Sud e del Nord.La tempesta declassata a categoria 2, con venti massimi di circa 170 km/h, dovrebbe virare a nordest lungo la costa degli Stati Uniti, provocando una inondazione devastante giovedì 5 settembre a Charleston, storica città della Carolina del Sud.