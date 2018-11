Leader mondiali a Parigi per i 100 dalla fine della Grande Guerra

Parigi (askanews) - I leader mondiali a Parigi hanno celebrato i 100 anni dall'armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Alle commemorazioni organizzate dal padrone di casa, il presidente francese Emmanuel Macron hanno partecipato fra gli altri il presidente italiano Sergio Mattarella, la cancelliera Angela Merkel, il presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump, fra le proteste di centinaia di persone scese in piazza contro le sue politiche e le polemiche interne di chi lo ha accusato di scarso patriottismo per aver saltato la visita al cimitero dei caduti americani a causa della pioggia.L'anniversario della fine della Grande Guerra, che ha portato morte e devastazione in tutta l'Europa, è stata l'occasione per ricordare come gli ultimi decenni di pace siano un bene prezioso che va difeso e che non bisogna dare per scontato, come ha sottolineato Angela Merkel."Sono preoccupata che cieche visioni nazionaliste possano guadagnare terreno ancora una volta - ha detto - Queste persone agiscono come se potessimo semplicemente ignorare la nostra interdipendenza, le nostre relazioni e connessioni".