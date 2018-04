Lega stravince in Friuli Venezia Giulia, Salvini saluta M5S

Roma, (askanews) - Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia. Il candidato leghista, ex capogruppo della Lega alla Camera e dal 2014 segretario nazionale della Lega Nord Friuli Venezia Giulia, ha riportato un risultato storico per la regione autonoma: ben il 57% dei consensi.Tiene il centrosinistra, con il candidato del Pd, Sergio Bolzonello, che ha ottenuto il 28,3% dei consensi, mentre il candidato M5s, Alessandro Fraleoni Morgera, resta sotto il 13% (12.6%)."Il centrodestra risulta forza incredibile. La Lega ha avuto il più grande risultato nella storia di questa regione e, da segretario del movimento, non posso che rallegrarmene e ribadire che quell'esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale", ha commentato il neo presidente del Friuli Venezia Giulia.Dopo le regionali in Molise e Friuli Venezia Giulia, il centrodestra tutto si sente rafforzato; tanto più che l'ex premier Matteo Renzi - ospite da Che Tempo che fa - ha chiuso categoricamente alla possibilità di un governo Pd-M5S.In un video messaggio, il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ha affermato: "E' vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e ai propri interessi di parte. Tutti parlano di inserire il ballottaggio nella legge elettorale ma il ballottaggio saranno le prossime elezioni politiche perciò dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo finalmente questo secondo turno a giugno, visto che i partiti hanno paura del cambiamento facciamo scegliere ai cittadini tra rivoluzione e restaurazione".Il leader della Lega ha risposto con un due di picche infilato nella sabbia e il seguente messaggio sui social: "Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il Pd per l'egregio lavoro svolto e salutano Di Maio & Compagni. Grazie. Andiamo a governare, io sono pronto".